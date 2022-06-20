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تنفيذ حكم الاعدام بحق منفذ جريمة القتل الارهابية بالحرم الرضوي في مشهد

تنفيذ حكم الاعدام بحق منفذ جريمة القتل الارهابية بالحرم الرضوي في مشهد
الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس مجلس القضاء بمحافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران، عن تنفيذ حكم القصاص صباح اليوم الاثنين بحق مرتكب جريمة القتل الارهابية بالحرم الرضوي في مشهد.

العالم - ايران

وأوضح " غلام علي صادقي" في تصريح فجر الاثنين، بأنه تم تنفيذ حكم الاعدام بحق المدان بتهمة المحاربة " عبداللطيف مرادي" صباح اليوم في سجن " وكيل آباد" في مشهد بحضور مواطنين ومسؤولين.

وذكر أن ملف القضية تم تشكيله بعد ما أقدم المدان، بعمل ارهابي عبر الهجوم (بسكين) على 3 من طلاب العلوم الدينية في وسط حرم الامام الرضا (ع) في 5 ابريل/نيسان الماضي، حيث اسفر الهجوم عن استشهاد اثنين واصابة الثالث بعاهة مستديمة.

وأشار أن بعد اتمام التحقيقات الواسعة أمنيا وقضائيا تم تشكيل وبصورة خاصة القضية بإحدى شعب النيابة العامة في مشهد، وقد وجهت للمدان " عبداللطيف مرادي" تهمة " المحاربة عبر اشهار السلاح بقصد ازهاق النفس وايجاد الرعب والذعر المفضي الى شيوع انعدام الامن في الحرم وخارجه".

رئيس مجلس قضاء مشهد بيّن أن الجلسة العلنية لمحاكمة المدان تشكلت بحضور ذوي الشهيدين فيما تم انتداب محام للمدان خلال الجلسة.

ولفت الى أنه بعد اتمام عملية المتابعة القضائية من قبل المحكمة وتدارس مذكرة الاتهام الصادرة بحق المتهم وصدور الحكم ( الاعدام) من قبل الشعبة الاولى بمحكمة الثورة الاسلامية في مشهد، تم احالة ملف القضية الى الشعبة التاسعة بديوان القضاء الاعلى والتي بدورها صادقت على الحكم الابتدائي، وأُرسل الحكم النهائي الى نيابة خراسان الرضوية للتنفيذ.

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تنفيذ حكم الاعدام بحق منفذ جريمة القتل الارهابية بالحرم الرضوي في مشهد

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