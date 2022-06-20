هزة ارضية بقوة 6 درجات تضرب شرق تايوان

العالم - اسيا والباسفيك

ولم ترد تقارير فورية عن تسجيل إصابات أو أضرار جراء هذا الزلزال الذي شعر به السكان في كل أنحاء الجزيرة.

وذكر المعهد أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات في الساعة 9,05 (01,05 بتوقيت غرينتش).

وقال صحافي بوكالة فرانس برس في تايبيه إنه شعر بالأرض تهتز. وذكرت وسائل إعلام محلية أن السكان في كل أنحاء الجزيرة شعروا بالهزة الارضية.

وتوقفت حركة مترو الأنفاق في العاصمة تايبيه فترة وجيزة وفقا لأحد الركاب.

وسُجّلت هزة ارتدادية أقل قوة بعد نحو نصف ساعة وفقا لخدمة الأرصاد الجوية في تايوان.

تضرب تايوان ومحطيها زلازل في شكل منتظم بسبب موقعهما عند تلاقي طبقتين تكتونيتين.

في آذار/مارس الماضي، ضربت هزة ارضية بقوة 6,7 درجات ساحل تايوان الشرقي ما أدى إلى انهيار جسر قيد الإنشاء في شرق الجزيرة.

ريب/جص