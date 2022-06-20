حرب المياه وأزمة التصحر.. الجزء الأول

العالم - نوافذ

هي المياه كانت دوما ومازالت مصدر الصراعات والأطماع، فعدم كفايتها لسد الاحتياجات يهدد أساس وجود الأمم والمجتمعات، اذ لا أمن لأمة خارج أمنها الإقتصادي وذروة أمنها الإقتصادي هو الأمن الغذائي ولُب الأمن الغذائي هي المياه.

وما يشهده عالمنا اليوم واقع مرعب ومخيف.. تغيرات مناخية من شح وتصحر وسدود ضخمة تنذر بويلات وحروب بدأت تلوح في الأفق. فما هو واقع الأمن المائي لمنطقتنا؟ وكيف السبيل لحماية مواردنا المائية ودرء المخاطر التي تتهددنا؟

برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى أزمة تتهدد المنطقة العربية بل والعالم أجمع وهي أزمة المياه.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. علي فاعور – أستاذ الجغرافية في الجامعة اللبنانية

د. كلير فخر الدين – أستاذة في القانون العام

رشيد السعدي – عضو المكتب الإستشاري لنقابة المهندسين الزراعيين في العراق