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الأزمة في تونس.. ومآلات التصعيد.. الجزء الثاني

الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

تصعيد مستمر وتعمق للأزمات في تونس وبعد تعطل لغة الحوار بين الاتحاد العام للشغل والحكومة توقفت عجلة الحياة العامة عن الدوران نتيجة الإضراب العام الذي شمل مختلف مؤسسات الدولة وعطل حركة الملاحة الجوية والبحرية.

العالم - المغاربية

وفيما اعتبر الاضراب تحديا للرئيس قيس سعيد، أكد الاتحاد ان دوافع الاضراب اجتماعية واقتصادية وليست سياسية في حين يتواصل اضراب القضاة احتجاجا على عزل العشرات منهم. فما تبعات هذا التصعيد المستمر وهل يعكس تزايد الشرخ بين الرئيس سعيد ومعارضيه؟ وهل تنجح الاضرابات في ثني الرئيس وحكومته عنبعض قراراتهم؟

برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت بتقديم الاعلامية فرح عطوي ناقش الاضراب العام في تونس إثر قرارات الرئيس قيس سعيد.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

بلقاسم حسن – عضو جبهة الخلاص الوطني

جعفر البكلي – باحث سياسي

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