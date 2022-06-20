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دول المغربي العربي والصراعات والتحديات – الجزء الأول

الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

في الجزء الأول من برنامج المغاربية الذي يبث عبر شاشة قناة العالم من استوديوهات بيروت بتقديم الزميلة الاعلامية فرح عطوي تم التطرق الى تبعات توتر العلاقات بين الجزائر واسبانيا والجولة الثالثة من المحادثات الليبية في القاهرة واستمرار معركة القضاء في تونس وظاهرة الموظفين الاشباح في المغرب ومستجدات ملف فساد العشرية في موريتانيا.

العالم - المغاربية

وقالت مراسلة قناة العالم في تونس منيرة شريفي ان المشهد في تونس متوتر جدا وانه مشهد يفتح على أكثر من سيناريو باعتبار انه الافاق الحالية ليست آفاق توصل الى حل بل هي آفاق المزيد من التوتر.

وأضافت انه ليست هناك أي ردود فعل من السلطات على التوتر الحاكم في البلاد وأكدت ان الرئيس قيس سعيد لم يكن لديه أي تدخل من أجل كلمة طمأنة للشعب التونسي منذ قيامه بعزل القضاة.

الزميلة منيرة شريفي أضافت ان تونس تقدم على استفتاء بعد قرابة شهر وان الدستور الجديد الذي يتم عليه الاستفتاء لم يحدد بعد.

من جهته قال مراسل العالم في الجزائر الزميل توفيق تيقرين ان الحكومة الجزائرية اعتبرت ان اسبانيا تحاول ان تفرض أمر واقع على الجزائر سواء في علاقاتها الثنائية أو في علاقاتها على مستوى النظام الاقليمي في المنطقة ككل.

وأضاف ان التوتر بين الجزائر واسبانيا أضر بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين لأن حجم التبادلات يرتقى الى حوالى سبعة مليار دولار وان بابعاد الطاقة فإن الخاسر الأكبر هي الجزائر ولكن الجزائر أمامها السوق العالمية لشراء ما تحتاجه من منتجات مطلوبة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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