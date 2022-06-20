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الأردن بصدد شراء كميات من المياه من كيان الاحتلال

الأردن بصدد شراء كميات من المياه من كيان الاحتلال
الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

كشف وزير المياه والري الأردني محمد النجار، أن الحكومة الأردنية بصدد شراء كميات من المياه من الاحتلال "الإسرائيل"ي؛ وذلك لتعويض النقص في كميات المياه الذي يشهده الأردن.

العالم - الأردن

جاءت تصريحات الوزير الأردني عبر برنامج "جلسة علنية" الذي تبثه قناة المملكة (حكومية).

وهذه ليست المرة الأولى التي يشتري فيها الأردن مياها من كيان الاحتلال.

وكانت أزمة اندلعت قبل أكثر من عام حين ماطل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بالموافقة على تزويد الأردن بالمياه.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلن الأردن والاحتلال الإسرائيلي توصلهما إلى اتفاق يبيع الاحتلال بموجبه 50 مليون متر مكعب من المياه سنوياً لعمّان.

وبموجب اتفاقية وادي عربة، تزود "إسرائيل" الأردن بما يصل إلى 55 مليون متر مكعب سنوياً من مياه بحيرة طبريا، تنقل عبر قناة الملك عبد الله إلى العاصمة عمان، مقابل سنت أمريكي واحد لكل متر مكعب.

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