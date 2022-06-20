شاهد.. مراسل العالم يكشف تفاصيل الهجوم الارهابي في سوريا

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية، إن الهجوم على الحافلة وقع فجر اليوم، واستهدف حافلة ركاب على طريق الرقة حمص في منطقة الجيزة، ما أسفر عن استشهاد أحد عشر عسكريا، ومدنيين، اضافة الى جرح ثلاثة جنود آخرين.

واضاف مراسلنا، أن الاعتداء جرى تحديدا في منطقة وادي عبيد في جنوب شرق الرقة، التي تعتبر جزء من سلسلة جبال البشري التي تتواجد فيها بعض خلايا ومجاميع داعش، بسبب طبيعتها الصخرية الخاصة.

واوضح مراسلنا، ان الجيش السوري يقوم بحملات تمشيط في تلك المنطقة منذ أشهر ويحاول ابعاد جماعة داعش الوهابي الى عمق الصحراء حيث تعتبر هذه المنطقة من القواعد التي تدعهما قاعدة التنف الاميركية.

يشار الى ان هذا الاعتداء تزامن مع فرار اكثر من 30 عنصرا من جماعة داعش الارهابية من سجن الرقة المركزي ظهر يوم امس.

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