البرهان: علاقتنا مع "إسرائيل" لم تنقطع

العالم - السودان

وقال البرهان في حوار مع قناة "الحرة" الامريكية ردا على سؤال عن إمكانية عودة المفاوضات والعلاقات مع الكيان "الإسرائيلي"، إن تلك العلاقات "لم تنقطع حتى نقول إنها ستعود".

وفي وقت سابق، صرح البرهان بأنه تجرأ على كسر طوق لاءات قمة الخرطوم الثلاث أمام تل أبيب وعزا ذلك إلى تقديم مصلحة بلاده وشعبه في ظل متغيرات الأحداث، حسب قوله.

وحول تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة، قال البرهان إن البعثة لديها واجبات محددة، وطالبها بالالتزام، فيما أكد تأييده للحوار الوطني برعاية الآلية الثلاثية، مشيراً إلى أن مصلحة السودان هو من تقوده للتعامل مع البعثات الأممية.

من ناحية اخرى، شن البرهان هجوماً على المتظاهرين، بأنهم هم من انتهكوا السلمية وقاموا بمهاجمة المقار الحكومية والشرطية، في حين أن أجهزة الأمن لديها تعليمات بعدم مهاجمة أي شخص ولا تعترض المتظاهرين السلميين، كما أن لديها تعليمات بأن تحافظ على ممتلكات الدولة، مؤكداً أن المكون العسكري لم يقتل المتظاهرين.

وحول المتهمين بقتل المتظاهرين، قال: «هناك شخصيات متهمة بقتل المتظاهرين تحت قبضة الشرطة وننتظر تقارير العدالة»، مؤكداً أن مجلس السيادة لا يتدخل في أحكام القضاء، نافياً الاتهامات ضد قوات الجيش بأنها: «غير جادة بإنهاء الانتهاكات ضد المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين عن مقتل بعضهم»، قائلاً إن «هذه الاتهامات لا تخرج عن الكيد السياسي».

كما دعا القوى السياسية والوطنية للجلوس والتفاوض وذكر أن معوقات الترتيبات الأمنية اقتصادية، والتوافق السياسي سيخرج البلاد من الأزمات، لافتاً إلى أن الحوار مع قوى «الحرية والتغيير»، بغرض حل أي مشكلة من خلال التفاوض.

وأكد الفريق البرهان، أنه لا يوجد سيناريو مطروح حتى الآن لعودة الجيش لثكناته، حيث إن الأمر متعلق بالتوافق، مشدداً على أنه لن يسمح بحدوث انقلاب عسكري، لإيمانه بانتقال البلاد إلى وضع مسار الانتقال الصحيح.