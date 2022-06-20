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أستاذ في الجغرافية يحذر من الجفاف في المنطقة العربية

الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

قال الأستاذ في الجغرافية في الجامعة اللبنانية الدكتور علي فاعور ان العالم في القرن الحالي دخل في مرحلة تغيير مناخي لا مثيل له.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخباريية من استوديوهات بيروت أضاف الدكتور علي فاعور انه منذ العام 1880 لم تسجل ظاهرة الحرارة تغيير كما سجلتها في هذه الحقبة الزمنية، مؤكدا انه أهم منطقة شهدت ندرة مياه وجفاف وتصحر هي المنطقة العربية.

الدكتور علي فاعور أشار الى ان المنطقة العربية بسبب انها محاذية للصحاري، فلذلك أصبحت اكثر عرضة من غيرها في ندرة المياه والجفاف. مؤكدا ان المنطقة العربية تبلغ من المساحة 14 مليون متر مربع وان هناك أكثر من تسعين بالمئة من هذه المنطقة صحراء.

التفاصيل في سياق الفديو المرفق..

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