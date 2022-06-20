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شاهد.. هكذا يعالج العراق أزمة التصحر وقلة المياه

الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

قال عضو المكتب الإستشاري لنقابة المهندسين الزراعيين في العراق رشيد السعدي ان الكثير من الدول حول العالم استعانت بالأساليب الحديثة لتطوير استخدامات القناة الحديثة ونجحت ولكن للأسف في منطقة الشرق الأوسط هناك تأخير في استخدام القناة الحديثة.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت أضاف رشيد السعدي ان المشكلة التي يعانيها العراق بشأن المياه هي مشكلة أساسية جدا مشيرا الى ان وزارة الزراعة شكلت هيئة عام الفين وخمسة تحت مسمى الهيئة العامة لمكافحة التصحر وكان الهدف من تشكيلها هو محاربة التصحر ومعالجة وفرة المياه ولكن هناك مصاعب ومشاكل اعترضت هذه الهيئة.

رشيد السعدي اكد ان العراق كانت لديه منشآت تنتج تقنيات الري الحديثة وتوزع المياه على الفلاحين والمزارعين والمستثمرين وقد أدت الى نتائج ايجابية وهي اليوم تخطو خطوة مماثلة لتوفير المياه مستقبلا.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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