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ليفني تبرهن على علاقتها الودية بالفيصل بصورة

ليفني تبرهن على علاقتها الودية بالفيصل بصورة
الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

التقت رئيسة وزراء الاحتلال السابقة، تسيبي ليفني، برئيس جهاز الاستخبارات السعودي السابق الأمير تركي الفيصل.

العالم - الاحتلال

واحتفت ليفني بصورة جديدة تجمعها بالفيصل، على هامش حضورهما النسخة التاسعة لـ"منتدى باكو" العالمي في أذربيجان.

وقالت ليفني إنها تتطلع إلى زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، ومن ضمنها "تل أبيب" الشهر المقبل.

وتربط ليفني والفيصل علاقة ودية، إذ التقيا في مؤتمر الأمن الدولي بمدينة ميونيخ الألمانية مطلع العام 2014، قبل أن يلتقيا علنا في منتدى "دافوس" العالمي مطلع العام 2017.

وبرغم عدم حمله أي صفة رسمية حاليا، إلا أن تقارير تحدثت عن دور تركي الفيصل في التطبيع السعودي مع الاحتلال، إذ إنه التقى بعديد المسؤولين الإسرائيليين، من بينهم مدير المخابرات العسكرية الأسبق عاموس يادلين، ومستشار الأمن القومي السابق الجنرال يعكوف عامي درور، ووكيل وزارة الخاجية دروري غولد.

ويأتي هذا اللقاء وسط أنباء متزايدة عن زيارة بايدن إلى المنطقة ستسفر عن تطبيع سعودي "إسرائيلي" يتعلق بإتاحة المجال الجوي للمملكة أمام الاحتلال علنا.

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