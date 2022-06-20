صواريخ 'أونيكس' الروسية تستهدف مطار 'أرتسيز' وتدمر مراكز تحكم الطائرات المسيرة

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وحسب موقع "سبوتنيك"، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية إن القوات المسلحة الروسية قامت بقصف مطار أرتسيز في مقاطعة أوديسا بصاروخ عالي الدقة من طراز "أونيكس"، ودمرت محطة لتوجيه طائرات "بيرقدار" المسيرة.

وأضاف كوناشينكوف، قائلا: "قامت مقاتلات ومروحيات الجيش الروسي بقصف وتدمير 47 مركزا لتجمع الأفراد والعتاد، ما أسفر عن تدمير: أفراد وعتاد عسكري في مناطق فيسيولوي، وبريفوليي، وبوغو روديتشنوي في جمهورية دونيتسك، ومنصة إطلاق صواريخ "بوك-إم 1" في منطقة سيفيرسكا في جمهورية دونيتسك".

وتابع كوناشينكوف، قائلا: "قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية بإسقاط طائرة "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، كما أسقطت تسع طائرات مسيرة في مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك، وجمهورية لوغانسك، ومقاطعة خيرسون".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.