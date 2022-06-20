مسؤول أممي: مستويات الفقر ارتفعت بشكل كبير بين اللبنانيين

العالم- لبنان

واكدت رشدي، انه لا تزال الحاجة ماسة إلى جهود مشتركة من قبل جميع الشركاء لدعم اللاجئين والمجتمع المضيف من خلال خطة لبنان للاستجابة للأزمة، 9 من أصل كل 10 سوريين في لبنان يعيشون في الفقر".

واوضحت، انه خلال اطلاق "خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022-2023" بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية في السرايا الحكومية، فأن "مستويات الفقر ارتفعت بشكل كبير أيضا بين السكان اللبنانيين والمهاجرين والفلسطينيين، وهذه الظروف تؤدي إلى آليات تكيف سلبية إذ تضطر العائلات إلى إرسال أطفالها للعمل بدلا من المدرسة أو إنقاص عدد وجبات الطعام أو الاستدانة، ويجب دعم البلديات للحفاظ على الخدمات الأساسية وسط الثغرات الهائلة في القدرات".