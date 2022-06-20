التصدير الإيراني لأوروبا يشهد نموا بنسبة 37 بالمائة خلال 4 أشهر

العالم - ايران

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي، أن التبادل التجاري الإيراني مع 27 عضوا في الاتحاد الأوروبي نمت بنسبة 15بالمائة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه.

وبحسب التقرير، كانت ألمانيا أكبر شريك تجاري لإيران بين الدول الأوروبية في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، حيث شكلت 38 بالمائة من إجمالي التجارة بين إيران والاتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة.

وزاد التبادل التجاري بين إيران وألمانيا بنسبة 10بالمائة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري إلى 640 مليون يورو.