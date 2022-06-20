الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢
٠١:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

روداكوف بعد تأكيد وقوف روسيا لجانب لبنان: نتعرض لحرب هجينة معقدة

روداكوف بعد تأكيد وقوف روسيا لجانب لبنان: نتعرض لحرب هجينة معقدة
الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

أثنى السّفير الرّوسي في لبنان ألكسندر روداكوف، خلال مهرجان تراثي نظّمه المركز الثّقافي الرّوسي في لبنان وبلديّة صور، في مركز باسل الأسد الثّقافي في صور، على "دور بلديّة صور في تفعيل التّوأمة الموقّعة مع مدينة نوفوروسيسك الرّوسيّة، الّتي شكّلت حلقة وصل موثوقة تربط روسيا ولبنان".

العالم- لبنان

ولفت إلى أنّ "روسيا تتعرّض إلى حرب هجينة، معقّدة ومتعدّدة الأوجه، شرسة وشعواء"، مشدّدًا على أنّهم "يحاولون بصفاقة شيطنتنا وإلصاق صورة العدو بنا، واتّهامنا بالتسبّب بكلّ المصائب والمشاكل قاطبة".

وأكّد السفير الروسي أنّ "العملية العسكرية الروسية الخاصّة في أوكرانيا جاءت ردًّا اضطراريًّا واستجابةً قسريّةً، لحماية مواطني روسيا وأصدقائها من النّظام الدّمية النّازي الجديد، الّذي يدعو جهارًا إلى محو الرّوس والتخلّص حتّى الجسّدي منهم".

هذا وقد عقد روداكوف لقاءً حواريًّا، دعت إليه لجنة العلاقات اللّبنانيّة- الرّوسيّة في صور، أكّد خلاله "وقوف روسيا إلى جانب لبنان في مختلف المجالات".

روابط ذات صلة

لافروف: أمريكا لن تكون قادرة على حرمان روسيا من حق التصويت في العالم

روسيا تؤكد أسر مقاتليْن أمريكييْن في مدينة خاركيف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ضاحي خلفان يدعو الإماراتيين للتقشف وحديث عن العودة لعهد التمر!

مخلوف والسفير الايراني يبحثان تعزيز التعاون في المجال البيئي

حركة أمل تدعو لتأليف حكومة قادرة على مواجهة الأزمات 

ناجية من هيروشيما تحث على رفض 'الخرافة الخطيرة' للأسلحة النووية

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. هزيمة ماكرون الانتخابية وملامح المشهد الفرنسي

نظام الكراهية