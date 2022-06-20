روداكوف بعد تأكيد وقوف روسيا لجانب لبنان: نتعرض لحرب هجينة معقدة

العالم- لبنان

ولفت إلى أنّ "روسيا تتعرّض إلى حرب هجينة، معقّدة ومتعدّدة الأوجه، شرسة وشعواء"، مشدّدًا على أنّهم "يحاولون بصفاقة شيطنتنا وإلصاق صورة العدو بنا، واتّهامنا بالتسبّب بكلّ المصائب والمشاكل قاطبة".

وأكّد السفير الروسي أنّ "العملية العسكرية الروسية الخاصّة في أوكرانيا جاءت ردًّا اضطراريًّا واستجابةً قسريّةً، لحماية مواطني روسيا وأصدقائها من النّظام الدّمية النّازي الجديد، الّذي يدعو جهارًا إلى محو الرّوس والتخلّص حتّى الجسّدي منهم".

هذا وقد عقد روداكوف لقاءً حواريًّا، دعت إليه لجنة العلاقات اللّبنانيّة- الرّوسيّة في صور، أكّد خلاله "وقوف روسيا إلى جانب لبنان في مختلف المجالات".