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كتلة الوفاء للمقاومة ستسمي رئيس الحكومة المناسب لإدارة المرحلة الراهنة

كتلة الوفاء للمقاومة ستسمي رئيس الحكومة المناسب لإدارة المرحلة الراهنة
الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

أشار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، الى ان كتلة الوفاء سوف تدلي بدلوها وتسمي رئيس الحكومة المكلف الذي تراه مناسبًا لإدارة المرحلة الحكومية الراهنة.

وقال رعد خلال حفلٍ تأبينيّ أقيم في بلدة عدشيت الجنوبية: ان "لبنان يعاني من أزمة على الصّعد كافة، ومن المفروض علينا بعد إنتهاء الإنتخابات النيابية أن نتصدى لهذه الأزمة ونجد الحلول للمشاكل التي تدهم كل بيت بدءًا من غلاء المعيشة وارتفاع اسعار السّلع والمواد، وتفلّت سعر صرف الدولار وعدم استقرار الوضع الإجتماعي و الإقتصادي و التربوي، وصولا إلى أزمة أقساط المدارس و كلفة النّقل ومستحقات المعلمين، إضافةً الى عجز الكثيرين عن تسجيل أولادهم".

واوضح رعد أن "حسن استثمارنا لثروة الغاز الواعدة في مياهنا الإقليمية هو المدخل المتاح والمعوَّل عليه في السّنوات المقبلة لحل مشاكل بلدنا والنهوض بأوضاعه".

ودعا رعد، إلى "الكفّ عن تعطيل المشاريع وعرقلة تنفيذها"، واعتبر أنّ "تأمين الكهرباء هو أوّل الأولويات، وعلى الحكومة أخذ ذلك على عاتقها بأقل كلفة وأسرع وقت".

وأوضح أنه "في موضوع الإستشارات النيابية، سوف تدلي كتلة الوفاء بدلوها وتسمي رئيس الحكومة المكلف الذي تراه مناسبًا لإدارة المرحلة الحكومية الراهنة دون توهّم، أنّه سيكون من الأولياء أو من الملائكة، لكن من الضروري أن يكون منفتحًا على المعالجات الواقعية وفي الوقت نفسه أن يعرف قدر وأهمية المقاومة في حماية البلاد وخطورة أيّ تفريط برصيدها ودورها الوطني الضروري للبنان و اللبنانيين".

ورأى أن "المرحلة الحاضرة تتطلّب قرارات صعبة وجريئة ومنصفة في آن، كما تتطلب الكثير من الدقة والامانة وبُعد النّظر".

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