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متحدث القوات المسلحة الايرانية العميد شكارجي: التحركات الاسرائيلية في المنطقة وبعض دول الخليج الفارسي تدل على عجز كيان الاحتلال

الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

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