الخليفة يكشف تفاصيل استهداف حافلة ركاب بريف الرقة

العالم - سوريا

وقال محافظ الرقة في تصريح لـ"سبوتنيك"، من موقع الهجوم خلال تفقده للموقع، إن الحافلة كانت في رحلة معتادة من مناطق ريف الرقة المحرر الشرقي، باتجاه مدن ومناطق الداخل السوري، عبر طريق الرقة - حمص، وأثناء وصولها إلى وادي الجير القريب من جبل البشري في ريف الرقة تعرضت لهجوم إرهابي.

وتابع المحافظ بأنه "فور حدوث الهجوم، تم نقل جثامين الشهداء العسكريين والمدنيين والجرحى إلى المراكز الطبية بريف الرقة، وتقديم الإسعافات الأولية للجرحى، وبعدها تم نقل الجثامين والجرح إلى المستشفى العسكري في محافظة دير الزور".

واتهم المحافظ فلول وبقايا تنظيم "داعش" الإرهابي الذين يستخدمون مناطق تقع تحت نفوذ الاحتلال الأمريكي في منطقة 55 القريبة من القاعدة غير الشرعية في منطقة التنف على الحدود السورية - العراقية - الأردنية، بالوقوف وراء الهجوم، والذين نفذوا عدة هجمات على المدنيين وممتلكاتهم الخاصة خلال الفترة الماضية.

وأشار المحافظ الخليفة إلى أن هذا الهجوم الإرهابي هو الأكبر من حيث عدد الضحايا سواء العسكريين والمدنيين.

وأعلن مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية بأنه حوالي الساعة 06:30 صباح هذا اليوم تعرض بولمان مدني لهجوم ارهابي على طريق الرقة - حمص في منطقة الجيرة، ما أدى إلى استشهاد أحد عشر عسكريا ومدنيين اثنين وجرح ثلاثة عسكريين آخرين .