الجعفري لوفد فلسطيني: الحقوق الفلسطينية لا تسقط بالتقادم

العالم - سوريا

وعبر الدكتور الجعفري عن موقف سوريا الثابت من كون القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وعن استمرار دعمها لنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعادة حقوقه المشروعة المغتصبة التي ضمنتها قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار رقم 194 الذي ضمن حق العودة.

وأكد نائب وزير الخارجية والمغتربين أن هذه الحقوق مصانة قانونياً ولا تسقط بالتقادم وأن كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية مآلها الفشل.

من جهته أعرب أبو هولي عن عظيم امتنانه لمواقف سوريا المبدئية الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف موضحاً أن صمود سوريا في حربها ضد التنظيمات الإرهابية المدعومة من بعض الدول الغربية ومن كيان الاحتلال الإسرائيلي أسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وفي حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في المحافل والأوساط الدولية.

حضر اللقاء مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين عثمان صعب ومدير مكتب نائب الوزير يامن يسوف ومن مكتب نائب الوزير منى اسمندر.