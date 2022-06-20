شهداء وجرحى في هجوم إرهابي على طريق الرقة - حمص

العالم - خاص بالعالم

الهجوم الارهابي بحسب البيان العسكري وقع في الساعات الاولى من الصباح، وكان في منطقة الجيرة، واسفر ايضا عن جرح ثلاثة عسكريين اخرين.

هذه المنطقة التي وقع فيها الهجوم، يتواجد في محيطها ثلاث بؤر لجماعة داعش الوهابية وهو ما يعزز امكانية ان تكون الجماعة هي التي تقف ورائه. خصوصا وان الفترة الاخيرة شهدت تحركات مشبوهة لهم في المنطقة بدعم اميركي واضح وصريح.



قبل هذا الهجوم باربعة وعشرين ساعة، هرب العشرات من ارهابيي داعش من السجن المركزي الذي تديره قسد في الرقة، وعلى بعد عدة كيلومترات من المنطقة التي وقع فيها الهجوم، ما يؤكد وجود صلة مباشرة بين العناصر الارهابية الفارة من السجن وهذا الهجوم.

والايام الاخيرة شهدت تصعيدا كبيرا في المنطقة الشرقية لسورية، واشتبك الجيش اكثر من مرة مع ارهابيي داعش في البادية وكان اخرها في منطقة السخنة في بادية حمص الشرقية.



مصادر اعلامية تحدثت عن قيام قوات الاحتلال الاميركي بنقل المئات من إرهابيي داعش من العراق ومن السجون التي تسيطر عليها جماعة قسد في الحسكة إلى محيط قاعدة الاحتلال في منطقة التنف على الحدود السورية الأردنية لإعادة تدريبهم وتسليحهم تمهيدا لنشرهم في البادية السورية وتنفيذ هجمات إرهابية ضد الدولة السورية.



وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فان الطيران الروسي قد شن غارات استهدفت قاعدة التنف التي تحتلها الولايات المتحدة.



التصعيد في جبهات القتال لم يكن بالمنطقة الشرقية فقط، بل في جبهة ادلب، حيث رد الجيش السوري على خروقات ارهابيي جبهة النصرة بريف المحافظة الجنوبي، بالاضافة الى استهدافه لنقاط تمركزهم في ريف حلب الغربي، بعد خروقات لهم في تلك المنطقة.

وهي امور تؤكد بحسب المراقبين الى وجود خطة لاعادة اشعال الجبهات بوجه الجيش السوري.

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