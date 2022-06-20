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بعد ان اشادت بمناورة عزم الصادقين في غزة..

جبهة العمل: سيترحم العدو على معركة سيف القدس

جبهة العمل: سيترحم العدو على معركة سيف القدس
الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

أشادت "جبهة العمل الإسلامي" اللبنانية بـ"مناورة عزم الصادقين" التي ستنفذها  سرايا القدس لايام عدة في قطاع غزة.

العالم- لبنان

وقالت جبهة العمل في بيان: أن "هذه المناورة المباركة تأتي ردّاً على تهديدات العدو الصهيوني الغاشم وعلى عدوانه وجرائم اغتياله ومحاولته استفراد بعض الجبهات كجس نبض للمقاومة في حال أنّها ضعُفت أو استكانت أو تراجعت عن وعودها السابقة لشعبها الفلسطيني الصابر الأبي وهذا ما لم يحصل إطلاقاً".

ولفتت الى أنّ "العدو الحاقد يحاول جاهداً الفصل بين الجبهات في القدس والضفة الغربية، وفي مدينة جنين تحديداً، حيث يسعى إلى استفرادها واستفراد كتيبة جنين التي أرعبته واستفزته وجعلته في حيرة وضياع وقضّت عليه مضاجعه من خلال المواجهات المسلحة الشبه يومية ضده والتي أدت إلى مقتل العديد من ضباطه وجنوده، لتأتي المناورة اليوم، لتثبت للعدو الصهيوني أنه من غير المسموح الاستفراد بجنين ولا بغيرها، وأنّ الرد سيكون قاسياً جداً وسيترحم العدو حينها على معركة سيف القدس لما سيصيبه من ويلات وهزائم".

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