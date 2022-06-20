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قائد الجيش الايراني: وحدة الحرب الالكترونية يمكنها تنفيذ مهام كبرى

قائد الجيش الايراني: وحدة الحرب الالكترونية يمكنها تنفيذ مهام كبرى
الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

اكد القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي اهمية وحدة الحرب الالكترونية، موضحا ان هذه الوحدة لديها القدرة لتنفيذ مهام كبرى من خلال امتلاك موارد بشرية موهوبة وماهرة ومبدعة.

العالم - ايران

وقام القائد العام للجيش الايراني اللواء موسوي بزيارة مفاجئة للمجموعة 402 الخاصة بالحرب الالكترونية والتابعة للقوة البرية وتفقد مختلف اقسام الوحدة.

وأكد القائد العام للجيش الايراني أهمية ومكانة وحدة الحرب الإلكترونية في الجيش، وقال: هذه الوحدة بقواها البشرية الموهوبة والماهرة والمبدعة استطاعت تنفيذ مهام كبرى واستطاعت أن تحقق مكانة مؤثرة بما يتناسب مع شأن الجيش ومن أجل تحسين القدرات القتالية للقوات المسلحة.

واشار الى ان وحدة الحرب الالكترونية قادرة على اجراء العمليات، وفي العديد من المجالات يمكن أن تعمل بشكل مستقل.

واعرب اللواء موسوي القائد العام للجيش، عن تقديره للضباط والعاملين في وحدات الحرب الالكترونية لدورهم في تحسين قدرة الطائرات المسيرة، وقال : لا يوجد شيء تقريبا في الجيش لا علاقة له بالحرب الإلكترونية وأي عمل في مجال القدرات القتالية مرتبط بطريقة أو بأخرى بالحرب الالكترونية وأقلها المعلومات.

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