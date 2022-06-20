الانواء الجوية تعلن موعد اجتياح العاصفة الترابية للعراق

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وقالت الهيئة في بيان، إنه "من المتوقع أن يضغط تأثير المنخفض الحراري الموسمي اعتباراً من مساء يوم الثلاثاء 21 يونيو/ حزيران بسبب تقدم كتلة هوائية معتدلة وجافة مرافقة للمرتفع الجوي القادم من البحر المتوسط مسببة طقساً مغبراً مع حدوث عواصف ترابية في عدة أماكن من البلاد مع رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة (30-40كم/س) تؤدي إلى تردي مدى الرؤية الأفقية إلى دون ألف متر".



وبينت، أن حالة الطقس يوم غد، بعد الظهر، ستكون "حدوث عواصف ترابية، متوسطة إلى شديدة في مناطق (تكريت، بيجي، و عانة) ثم تتحرك تدريجياً لتؤثر على المناطق (كركوك، الموصل، أربيل، وديالى)".



وأضافت، أن "يوم الأربعاء صباحاً ستؤثر العاصفة الترابية (متوسطة – شديدة) على المناطق (بغداد، الرمادي، كربلاء، تكريت، الكوت، والحلة) ومساءً تتحرك باتجاه المناطق الجنوبية لتشمل (الناصرية، السماوة، العمارة، و البصرة)".



والخميس 23 يونيو/ حزيران، فان تأثير العواصف سيزول صباحاً تدريجياً، وفق البيان.



وأوضحت الهيئة، أن "مدى الرؤية عموماً يكون أقل من ألف متر في العواصف الترابية وفي الغبار من 2 – 4 كم ويطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة بحدود من (5-8) درجات مئوية ابتداء من يوم الثلاثاء".



وأشارت إلى أن "حالة عدم الاستقرار في الجو تستمر ليومي الأربعاء والخميس لتعود درجات الحرارة بعدها بالارتفاع التدريجي".