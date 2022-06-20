وقفة احتجاجية في تعز تطالب بتوفير الخدمات الأساسية

العالم- اليمن

وطالب المحتجون في الوقفة التي أقيمت أمام مبنى مؤسسة الكهرباء، بصيانة محطة عصيفرة وإعادتها للخدمة، وتوفير المياه التي أصبحت غير موجودة منذ سنوات.

وأكد المحتجون، أنهم خرجوا للمطالبة بتوفير الكهرباء الحكومية وضرورة تشغيل محطة عصيفرة وإعادتها للخدمة، موضحين أن تعز تعيش 8 سنوات من الظلام.

وأشار المحتجون، أن الفساد في تعز بالمليارات والمدينة بلا خدمات اساسية.

الجدير بالذكر، أن محافظة تعيش تعيش منذ 8 سنوات وضع مأساوي جراء انعدام الخدمات الأساسية وغياب الأمن حيث أصبح سكان المحافظة يعتمدون على الطاقة الشمسة، والكهرباء التجارية والتي وصل سعرها إلى 1000 ريال للكيلو الواحد، مما ضاعف معاناة المواطنين وأصحاب المحلات التجارية إثر أسعارها الباهظة.