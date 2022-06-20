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إيران: تحليق القاذفات الأميركية برفقة إسرائيلية فوق الخليج الفارسي كان استعراضاً

إيران: تحليق القاذفات الأميركية برفقة إسرائيلية فوق الخليج الفارسي كان استعراضاً
الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العمید أبو الفضل شكارجي إنّ "تحليق القاذفات الأميركية B52 برفقة طائرات اسرائيلية فوق الخليج الفارسي كان مجرد استعراض".

العالم - ايران

وحول تحركات الكيان الإسرائيل في المنطقة وبعض الدول العربية في الخليج الفارسي، قال العميد أبو الفضل شكارجي: ان سبب ذلك هو يأس وعجز الكيان الصهيوني فقط.

وأضاف العميد شكارجي إنّ "أميركا تدرك جيداً أنه في حالة حدوث خطأ استراتيجي، فإنها ستواجه صفعات لا يمكن تعويضها وأكثر خطورة من أي وقت مضى".

ومنذ أيام، تحدّث اللواء احتياط في قوات الاحتلال الإسرائيلي، عاموس يدلين، عن جبهات مقلقة في المواجهة مع إيران وحزب الله، معرباً في مقابلةٍ مع "القناة الـ12"، عن حيرة في "إسرائيل" بالنسبة إلى ملف إيران النووي، قائلاً إن "المواجهة يجب أن تُقلقنا في جبهات مهمة".

وقبل ذلك نشر موقع "المونيتور" الأميركي مقالاً للكاتب والمحلل الإسرائيلي، بن كسبيت، يتحدث فيه عن الانقسام الذي تعيشه قيادة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الاتفاق النووي الإيراني، ويوضح أنّ مسؤولي الاحتلال غير قادرين على التوافق بشأن إذا كانت إعادة إحياء الاتفاق فيها مصلحة لهم، أم لا.

وفي السياق ذاته، تحدّث محلل الشؤون العسكرية الإسرائيلي، أمير بوحبوط، إلى موقع "والاه نيوز"، في أيّار/مايو الماضي، عن خشية من بقاء "إسرائيل" وحدها في المعركة ضد إيران، عازياً ذلك إلى "عدم وجود خيار عسكري أميركي موثوق بمهاجمة إيران".

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