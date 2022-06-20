دعوات للاعتكاف في المسجد الأقصى في عشر ذي الحجة

العالم- فلسطين

وانطلقت الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لبدء الاعتكاف في الأقصى من يوم الخميس الذي يوافق 30 من يونيو/ حزيران الجاري، وحتى عيد الأضحى.

وبسبب ما يتعرّض له المسجد الأقصى من انتهاكات وتدنيس من قوات شرطة الاحتلال والمستوطنين الذين يقتحمون باحاته يوميًّا، لم يعد الاعتكاف يرتبط بشهر رمضان.

ويحاول الشبان الفلسطينيون دعوة بعضهم البعض، وحشد أعداد كبيرة من الأهل في القدس وضواحيها والداخل المحتل وكل من استطاع الوصول من المواطنين في الضفة المحتلة، من أجل الرباط في الأقصى خلال كل مناسبة دينية، واستغلال كل الأوقات لشد الرحال إليه وإعماره.