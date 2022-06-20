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وسائل إعلام: رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بينيت ووزير الخارجية لابيد يتفقان على حل الكنيست ولابيد سيتولى رئاسة الوزراء

الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

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