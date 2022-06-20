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ماذا يفعل مستشار الأمن القومي الإسرائيلي في الأردن؟

ماذا يفعل مستشار الأمن القومي الإسرائيلي في الأردن؟
الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

كشف موقع "واللاه" أن إيال حالوتا، مستشار الأمن القومي في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينت، زار الأردن، اليوم الإثنين.

العالم- الاردن

وأشار الموقع إلى أن حالوتا التقى خلال زيارته بعدد من كبار المسؤولين في الديوان الملكي بعمّان هدفت إلى تحسين العلاقات بين الجانبين التي توترت في أعقاب الأزمة الناجمة عن الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير أن الأسابيع الأخيرة شهدت تحسنا في العلاقات بين الجانبين، والذي تمثل في التئام اللجنة المشتركة لشؤون المياه قبل عدة أيام.

وتوقع الموقع أن تعقد اللجنة الأردنية الإسرائيلية لشؤون القدس اجتماعا لها خلال يوليو/تموز القادم، والتي تقرر تشكيلها في أعقاب المواجهات في المسجد الأقصى.

وأضاف الموقع أن الاحتلال الاسرائيلي طلب من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ممارسة ضغوط على الأردن للتراجع عن مواقفه من الأحداث في المسجد الأقصى.

يشار إلى أن بينيت رفض الالتزام بالتنسيق مع الأردن في كل ما يتعلق بالمسجد الأقصى على اعتبار أن المكان يقع ضمن السيادة الإسرائيلية المزعومة.

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