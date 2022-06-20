كل معاناة لبنان سببها السياسة الأمريكية لاخضاعه

العالم- لبنان

وجاء في بيان صدر بعد اجتماع الهيئة الإدارية في تجمع العلماء المسلمين، ان هناك عدة أمور منها عدم موافقة لبنان على السير في ركب التطبيع ورفضه لتوطين الفلسطينيين وإصراره على عودة النازحين السوريين إلى بلدهم ورفضه لدمجهم في المجتمع اللبناني وعدم موافقته على الاقتراح الأمريكي لترسيم الحدود البحرية في البلوك رقم (9) مع فلسطين المحتلة.

واشار البيان الى انه يصح في لبنان أن يطلق عليه بلد العجائب خاصة بعد الخبر الذي أعلن عنه اليوم عن إضراب لصرافي السوق السوداء الصادر عن نقابة مُدعاة لهم ما يذكرنا بنقابات عصابات المافيا في إيطاليا أو الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الأمر إن دل على شيء فإنه يدل على التردي الذي وصلت إليه الأوضاع في لبنان.

واعلن التجمع انه مع الدولة اللبنانية في كل المواقف التي اتخذتها في المواضيع السابقة، ندعو الحكومة اللبنانية لإدارة فترة تصريف الأعمال وكأنها حكومة عادية لأن الأوضاع الصعبة تحتاج إلى قرارات تخفف عن المواطنين الأعباء الناتجة عن الحصار الأمريكي، وتردي الأوضاع الاقتصادية وتآمر الفاسدين وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وكارتيل الفساد والمحتكرين.

ودعا النواب الى المشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة وإعمال ضميرهم في اختيار الشخص الأنسب لرئاسة الحكومة التي ستكون فترة حكمها قصيرة، هذا إذا جرت انتخابات رئاسة الجمهورية في موعدها وإلا فإنها ستدير فترة تصريف أعمال طويلة ما يفرض اختيار رئيس للحكومة يكون قادرا على مواكبة هذه الأوضاع الصعبة.

وطالب التجمع القضاء اللبناني بوضع يده على ملف التلاعب بأسعار الليرة في مقابل الدولار والدور التآمري لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالتعاون مع أصحاب المصارف وكارتيل صرافي السوق السوداء الذين يعملون على رفع سعر الدولار وخفضه بناء لمصالحهم الخاصة دونما أن يكون لهذا التلاعب أي مبرر اقتصادي.

كما ودعا النواب الكرام للمشاركة الفاعلة في الاستشارات النيابية الملزمة واختيار الأصلح لقيادة المرحلة المقبلة، ذلك أن الأزمة التي يمر بها لبنان تحتاج إلى شخصية استثنائية تستطيع أن تمتلك القوة لتقديم مصلحة لبنان على مصلحة الآخرين وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تعمل إلا لمصلحة الكيان الصهيوني.



واعلن التجمع الوقوف إلى جانب الموقف الموحد للرؤساء الثلاثة الذي أبلغ للوسيط غير النزيه عاموس هوكشتاين في مسألة ترسيم الحدود في البلوك رقم (9) مع فلسطين المحتلة، وندعو في حال عدم رد العدو الصهيوني بإيجابية على هذه المبادرة إلى عقد جلسة استثنائية للحكومة لإقرار المرسوم رقم (6433) مقدمة لرفعه إلى مجلس النواب لإقراره وإبلاغ الأمم المتحدة به.

واعتبر أن ما أعلن عن وثائق صهيونية نشرتها صحيفة يديعوت احرونوت حول مجزرة صبرا وشاتيلا يُفترض أن يُسجل كوثيقة للتأكيد على تآمر القوات اللبنانية في هذه المجزرة كي تسجل في التاريخ، وكي لا تضيع المسؤوليات، ولتعرف الأجيال اللاحقة ما حصل في هذه اللحظة التاريخية من عمر لبنان.