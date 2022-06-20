بينيت يتدارك اسقاط حكومته بحل الكنيست ونتنياهو يقف بالمرصاد

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وأشار مراسلنا الى أن وفقا للاتفاق الحاصل بين نفتالي بينيت ويائير لابيد سيعقد مؤتمرا صحفيا من قبل رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي نفتالي بينيت مع وزير خارجيته الذي سيتولى وفق الاتفاق الحكومة الاسرائيلية المقبلة لان الحزب الذي يقوده بينيت هو الذي سيسقط الحكومة خلال الاسبوع القادم مع طرح القانون لحل الكنيست.

ونوه مراسلنا الى ان الاتفاق الحالي يأتي ما بين الاثنين حتى يكون هناك حماية لهما باستمرار الائتلاف حتى وان لم يكن بينيت في رأس الحكم وانما هو لابيد تحسبا لتشكيل الحكومة برئاسة نتنياهو وبالتالي وصلا لهذا الاتفاق، مشيرا الى أن الكيان الاسرائيلي يعاني من ازمة سياسية حادة.

وتمّ الاتفاق بين رئيس وزراء كيان الاحتلال الاسرائيلي نفتالي بينيت، وشريكه في الحكم وزير الخارجية يائير لابيد، من أجل حلّ الكنيست وتنفيذ اتفاق التناوب المبرم بينهما.

ويشار إلى أن حكومة الكيان الإسرائيلي الحالية تشكّلت بعد اتفاقات ائتلافية عديدة، وكان أبرزها اتفاق بين يائير لابيد، زعيم حزب "ييش عتيد"، وبين نفتالي بينيت زعيم حزب "يميناه" على التناوب على منصب رئيس الوزراء إلا أنّ فترة بينيت لم تنته بعد وفقًا للاتفاق والقانون وتأتي هذه الخطورة من أجل "انقاذ" الحكومة من السقوط في ظل الوضع السياسيّ السائد.

ووفقا لما أوردته التقارير فإنّه بعد استنفاد محاولات تحقيق الاستقرار في الائتلاف الحكومي، اتفق رئيس الوزراء نفتالي بينيت ونائب رئيس الوزراء يائير لابيد على تقديم مشروع قانون إلى الكنيست من أجل الموافقة عليه الأسبوع المقبل، وبعد الموافقة عليه، سيتم تنفيذ التناوب ليصبح لابيد رئيسًا للوزراء.

وكان بينيت برر قرار حل الكنيست: "أدركت أن "إسرائيل" على وشك الدخول بفوضى قانونية ولن أسمح بذلك واتفقت مع لابيد على نقل السلطة بطريقة منظمة وتحديد موعد للانتخابات".

من جانبه، سارع رئيس وزراء كيان الاحتلال الاسبق نتنياهو قائلا: "من الواضح للجميع أن الحكومة الفاشلة في تاريخنا قد انتهت وسأشكل حكومة وحدة وطنية واسعة".

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