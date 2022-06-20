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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

مآلات الحرب في اوكرانيا، وتداعيات تعديل الدستور في تونس

مآلات الحرب في اوكرانيا، وتداعيات تعديل الدستور في تونس
الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. دعوة وزيرُ الدفاع البريطاني الجديد باتريك ساندرز قواتِ بلادِه الى الاستعدادِ للقتالِ في أوروبا مرةً أخرى ضد الجيش الروسي. 

خاص بالعالم

من جهتهِ حذرَ الأمينُ العام لحلفِ شمالِ الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرغ، من أنَّ الحربَ في أوكرانيا قد تستمرُ لسنوات.

مواقفُ غربية رأت فيها موسكو تسعيراً للأزمةِ الحالية واطالةً لامدِ الحرب وحذرت من عواقبِ تلك المواقف.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. تسليم الرئيسُ التونسي قيس سعيد، مسودةَ الدستور الجديد الذي ينوي طرحَه للاستفاءِ الشهرَ المقبل؛ في وقتٍ تواصلُ فيه المعارضةُ رفضَها هذه الخطوةَ وتعدُها محاولةً من الرئيس لتركيزِ السلطاتِ في يدِه.

يأتي ذلك وسْطَ دعواتٍ للمقاطعةِ وتظاهراتٍ في الشارع؛ إضافةً إلى تمديدِ القضاةِ اضرابَهم اسبوعاً ثالثاً.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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