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قديروف: تم تحرير بلدة جديدة في لوغانسك

قديروف: تم تحرير بلدة جديدة في لوغانسك
الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف تحرير بلدة توشكوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية من النازيين.

العالم ـ أوروبا

وقال قديروف على قناته في "تيليغرام": "أعلن بطل روسيا زاميد تشالايف، قائد عمليات جبهة لوغانسك، عن تحرير بلدة توشكوفكا من الشر النازي".

وبتحرير توشكوفكا المحاذية لمدينة ليسيتشانسك، يصبح من الممكن تطوير هجوم قوات لوغانسك على ليسيتشانسك للالتفاف على قوات كييف في غورسكي وزولوتي.

يذكر أن الرئيس فلاديمير بوتين أعلن مؤخرا أن القوات الروسية تعمل على تطويق قوات كييف في شرق أوكرانيا بالالتفاف عليها من جبهتها الداخلية لقطع الإمداد عنها.

ويشير العسكريون إلى أن سقوط ليسيتشانسك سينهي مقاومة قوات كييف في الشرق، ويفتح الطريق أمام القوات الروسية لاستكمال تقدمها في أوكرانيا.

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