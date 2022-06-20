قديروف: تم تحرير بلدة جديدة في لوغانسك

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وقال قديروف على قناته في "تيليغرام": "أعلن بطل روسيا زاميد تشالايف، قائد عمليات جبهة لوغانسك، عن تحرير بلدة توشكوفكا من الشر النازي".

وبتحرير توشكوفكا المحاذية لمدينة ليسيتشانسك، يصبح من الممكن تطوير هجوم قوات لوغانسك على ليسيتشانسك للالتفاف على قوات كييف في غورسكي وزولوتي.

يذكر أن الرئيس فلاديمير بوتين أعلن مؤخرا أن القوات الروسية تعمل على تطويق قوات كييف في شرق أوكرانيا بالالتفاف عليها من جبهتها الداخلية لقطع الإمداد عنها.

ويشير العسكريون إلى أن سقوط ليسيتشانسك سينهي مقاومة قوات كييف في الشرق، ويفتح الطريق أمام القوات الروسية لاستكمال تقدمها في أوكرانيا.