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وزيرة الخارجية اليبية تؤكد على تمسك حكومة الوحدة بالسلطة

وزيرة الخارجية اليبية تؤكد على تمسك حكومة الوحدة بالسلطة
الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكدت، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الليبية، نجلاء المنقوش، اليوم الإثنين، على تمسك حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بالسلطة على الرغم من تكليف مجلس النواب، حكومة جديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

العالم _ افريقيا

وقالت، المنقوش، إن “وزارة الخارجية لن تتراجع عن دورها في تعزيز استقرار ليبيا وحكومة الوحدة مستمرة لتعمل على الانتخابات وصولا إلى المصالحة الوطنية الشاملة”. وأضافت، أن هذا ما يعطي الأمن والاستقرار للشعب الليبي.

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها وزير الخارجية والفرانكوفونية والكونغوليين بالخارج، جان كلود غاكوسو، في طرابلس.

وقالت المنقوش، أمام الصحفيين، إن حكومة الوحدة تثّمن جهود الوزير في المساهمة في المصالحة الوطنية بتعزيز واستقرار وسيادة ليبيا. وأكدت المنقوش، على تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا والكونغو.

وبحث الوزير الكنغولي رفقة وفد من الاتحاد الأفريقي، مع رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، دعم مشروع المصالحة الوطنية.

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وزيرة الخارجية اليبية تؤكد على تمسك حكومة الوحدة بالسلطة

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