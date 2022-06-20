بينيت يبرر قرار حلّ الكنيست ونتنياهو يشمت

العالم- الاحتلال

وقال بينيت: "هذه لحظة غير سهلة لكننا اتخذنا القرار الصحيح، مؤكداً ان ؛وزير الخارجية يائير لابيد سيتولى قريبا منصب رئيس الوزراء وسننقل السلطة بشكل منظم لضمان مصلحتنا القومية؛ حسب تعبیره.

واوضح بينيت: "أدركت أن إسرائيل على وشك الدخول بفوضى قانونية ولن أسمح بذلك واتفقت مع لابيد على نقل السلطة بطريقة منظمة وتحديد موعد للانتخابات".

من جانبه، برر لابيد ه‍‍ذا القرار زاعما "يجب ألا نسمح لقوى الظلام بتفكيكنا وعلينا العودة إلى فكرة إسرائيل الموحدة، مشيراً الى انه حتى إذا ذهبنا للانتخابات خلال شهور فهناك تحديات تواجه إسرائيل لا يمكن أن تنتظر" على حد تعبيره.

وقال لابيد: "يجب التعامل مع غلاء المعيشة وإدارة النزاع مع إيران وحماس وحزب الله".

هذا وقد سلم بينت حكومته لليسار، وقرر بالتوافق مع لابيد على حل الكنيست وتسليم الوزارة للابيد كفترة انتقالية. وبعد 90 يوم من حل الكنيست ستجري الانتخابات بعد الاتفاق على موعد مناسب.

القرار تم بعد ان أبلغ النائب عن حزب "يمينا" نير أورباخ، بينت بأنه سيصوت الاسبوع القادم مع حل الكنيست.

من جانبه، اكد رئيس وزراء كيان الاحتلال الاسبق بنيامين نتنياهو، انه من الواضح للجميع أن الحكومة الفاشلة في تاريخنا قد انتهت وسأشكل حكومة وحدة وطنية واسعة.