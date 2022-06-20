أنقرة: عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو متوقفة على الخطوات التي ستتخذانها

العالم ـ تركيا

وقال قالن في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع مع وفدين من فنلندا والسويد بمشاركة مسؤولين بحلف الناتو في بروكسل، إن "تقدم عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو مرتبطة بالخطوات التي ستتخذانها".

وأضاف أن "المحادثات بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى النانو ستتواصل وقمة مدريد ليست الموعد النهائي"، مؤكدا "أهمية وضع حد لأنشطة المنظمات الإرهابية مثل حزب العمال الكردستاني ومنظمة فتح الله غولن في السويد وفنلندا".

وكان قالن، قد أكد أمس الأحد، على عدم إحراز أي تقدم في مفاوضات عضوية السويد في الناتو ما لم تضع حدا لأنشطة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي على أراضيها.

ووفقا لجريدة الصباح التركية، أكد قالن أن "تنظيم واي بي جي/ بي كي كي الإرهابي، يلقى في ستوكهولم الترحيب والدلال"، على حد تعبيره، مشيرا إلى أنه "لا تقدم في المفاوضات حول عضوية السويد في الناتو ما لم تضع حدا لأنشطة هذا التنظيم الإرهابي على أراضيها".

وأوضح أن هناك مبان في العاصمة السويدية تحمل صورا ضوئية عن وحدات حماية الشعب الكردية (واي بي جي)، وحزب العمال الكردستاني (بي كي كي)، اللذين تصنفهما تركيا بالتنظيمين الإرهابيين.