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إيران ضمن الدول العشر الأولى في مجال عقاقير التكنولوجيا الحيوية

إيران ضمن الدول العشر الأولى في مجال عقاقير التكنولوجيا الحيوية
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس دائرة الغذاء والدواء بوزارة الصحة الايرانية، بهرام دارايي، ان الجمهورية الاسلامية الإيرانية هي إحدى الدول العشر الأولى في مجال عقاقير التكنولوجيا الحيوية.

العالم - ايران

وقال دارايي في تصريح خاص لوكالة أنباء فارس "في مجال إنتاج عقاقير التكنولوجيا الحيوية ، نحن من بين الدول العشر الأولى في العالم من الناحية العملية، وان تصدير الأدوية الإيرانية إلى الدول المتقدمة يثبت مدى جودة الأدوية الإيرانية".

وأضاف دارايي، لقد فوضنا للنقابة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصدير الأدوية ولأجل تسهيل تصدير واستيراد المواد الخام الأولية اللازمة لصناعة الادوية تم وضع خط خاص لهذا الغرض.

وحول امكانية تصدير الفائض من لقاح کورونا المستجد (كوفيد19) المصنع في ايران، قال رئيس دائرة الغذاء والدواء بوزارة الصحة الايرانية لوكالة فارس: "عندما لا تكون الدولة بحاجة إلى لقاح ، فلا ينبغي إنتاجه ، وإذا كان مصنعوا اللقاح ينتجون أكثر من حاجة البلد ، فيمكنهم تصديره ، وقد أصدرنا الترخيص اللازم.

وأضاف، "قريباً ستحصل عددا من اللقاحات الإيرانية على تأييد منظمة الصحة العالمية. كما تم تصدير بعض اللقاحات إلى دول إفريقيا وأمريكا الجنوبية ، ونأمل أن تتوسع صادراتها".

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