شاهد.. حزب الله يحتفل بعيد ميلاده الـ40 وزيارة بايدن للسعودية

العالم - هاشتاغ

سجل هاشتاغ أربعون ربيعا ترندنغ في لبنان إحتفالا بالذكرى الأربعين لتأسيس حزب الله.

وغردت "فاطمة" ضمن هذا الهاشتاغ: اربعون ربيعا من العطاء بلا حدود ولا منّة من احد. ولم نسمع كلمة شكرا ورغم ذلك أهدينا النصر لكل الشعب اللبناني. أربعون ربيعا ومستمرون من نصر الى نصر.

وغرد حساب "قائد" أيضا: صباح الخير أيها الربيع الأربعيني. إعلم أنه قد قدّمنا حتى يومك هذا المئات من ربوع الشباب وأزهارها. واعلم بأن قطرات المسك والعنبر التي سالت على تراب الوطن قد أنبتت وروداً ورياحين فاح عطر ياسمينها لنشتمّه نصراً وعزة وكرامة. وسنكمل المسير.

فعلق على الموضوع "عبدالله جعفر" كاتبا: أربعون عاماً من المقاومة والحماية قدمنا الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على كرامة لبنان وحرصاً على السلم الأهلي فيه.

بينما تتسابق دول عربية للتطبيع مع كيان الإحتلال الإسرائيلي، هناك من يقف مدافعا عن الفلسطينيين وقضيتهم من مكان هو أبعد ما يكون جغرافيًا، وأقرب ما يكون إحساسًا بأحقيّة هذه القضية. وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليندي باندور في موقف قلّما نجده أو نسمعه من وزيرٍ عربيٍ حتى في أحلك الظروف.

موقف وزيرة خارجية جنوب أفريقيا حظي بإهتمام من قبل الناشطين على مواقع التواصل.

وكتب "هشام البسيوني" مغردا: جنوب افريقيا تفعل مالم تفعله الأنظمة العربية ناليدي باندور وزيرة خارجية جنوب أفريقيا تدعو المجتمع الدولي لوضع حد للمظالم المستمرة التي يواجهها الفلسطينيون ومساءلة إسرائيل عن الظروف غير الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ ثلاثة وسبعين عاماً.

بدوره علق "شحادة أبو قصي": ابو الغيط رفض اصدار بيان من جامعته حول تدمير مطار دمشق لان دمشق لم تعد عربية. جنوب افريقيا، اللا عربية تدعو لمحاسبة إسرائيل على جرائمها. واخيرا العرب يهيؤون الامة لزيارة بايدن لتدشين حفلة دخلة بنيت على النظام الرسمي العربي ومصادر رسمية تؤكد خلافات وتسابق على تزيين الحفل.

وغرد حساب "زو" من المغرب: من بعد اللاءات الثلاث وضع العرب خارطة طريق تمهد لإنهاء الإحتلال الصهيوني والإعتراف بإسرائيل اليوم يهرولون لربط علاقات مع هذا الكيان.. تخيل لو برلمان واحد تحرك بهذا الشكل الديمقراطي والفعال في تجريم وإعتبار إسرائيل كيان فصل عنصري شأنها شأن جنوب إفريقيا سابقا لتغير الكثير.

يبدو أن الرئيس الأميركي جو بايدن لم يستطع حتى اللحظة إقناع الأميركيين بالأسباب التي تقف وراء زيارته للسعودية ولقائه المحتمل مع وليِّ عهدها محمد بن سلمان. ليخرج ويقول إنه لن يقابل إبن سلمان شخصيًا، بل ضمن لقائه بقادة الدول الذين سيشاركون في قمة تستضيفها الرياض.

تعليقات كثيرة على مواقع التواصل حول تصريحات بايدن. نبدأ بهذا التعليق من "سليمان الفهد" وفيه: الصهيوني المخضرم بايدن استخدم ابن سلمان كأداة لتنفيذ طلباته. ولما نفّذها ابن سلمان وطبع مع الصهانية ، صرّح بايدن بـأنّه لن يأتي للمملكة للقائه أي ذلٍ أصاب ابن سلمان.

وعلق "محمد قاضي" بدوره: تخيل لما واحد يدخل بيتك و ما يرضى يشوفك او حتى يكلمك.. بايدن وبن سلمان بإختصار.

أما "محمود أنور" فغرد: على الرغم من أن بايدن يسافر إلى المملكة العربية السعودية للاستنجاد في مواجهة أزمة الطاقة العالمية التي أشعلتها الحرب الأوكرانية الروسية، لكن يجب ألا ننسى أن مصير بن سلمان ما زال بكفّ الولايات المتحدة من أجل اعتلائه العرش السعودي.

قبل بدْء جو بايدن زيارته إلى المنطقة، عليه التعامل مع عثراته في الولايات المتحدة. الرئيس الأميركي يتعثّر ويقع مجددًا. هذه المرة من فوق دراجته الهوائية.

هذا المشهد دفع بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى السخرية من خلفه بايدن. ترامب نشر فيديو مركباً يسخر فيه من وقوع بايدن من فوق الدراجة، وأكمل بتعليق له أمام أنصاره حول ما حدث.

طبعا تعليقات كثيرة وسخرية واسعة من الرئيس الأميركي بعد هذا الحادث، لاسيما لدى الناشطين العرب.

وكتب "عفيف" كتب حول الموضوع: من الغريب ان امريكا للآن لم تلم روسيا على تعثر بايدن عن دراجته الهوائية.

وعلق "أحمد الشاويش" كاتبا: بايدن يقفز في الهواء ثلاث مرات بعد سقوطه عن الدراجة الهوائية ليثبت أنه لم يصب بأذى. رئيس يسقط في سلم الطائرة..رئيس يسقط من دراجة هوائية..رئيس يصافح الهواء.. هل سيفوز في الانتخابات القادمة؟

ونشر حساب " كرونولوجي" صورة ساخرة وهي تمثل الحملة الإنتخابية لبايدن للعام 2024 وشعارها دراجة هوائية وعنوانها.. فلنسقط أميركا سويا.