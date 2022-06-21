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"السيادة" يكشف أبرز قضايا ورقته التفاوضية لتشكيل الحكومة

الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

كشف تحالف السيادة العراقي، امس الاثنين، عن أبرز قضايا ورقته التفاوضية لتشكيل الحكومة، فيما أشار إلى أن 50 نائباً قدموا طلباً لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب.

العالم-العراق

وقال النائب عن التحالف رعد الدهلكي، في تصريح للعراقية الإخبارية، إن "العملية السياسية يشوبها غموض كبير لحد هذه اللحظة، وسط غياب رؤية واضحة في تشكيل الحكومة"، مبينا أن "غياب الكتلة الصدرية له الاثر الكبير على العملية السياسية لكون وجودها مهما جدا".

وأضاف، أن "مارثون تشكيل الحكومة ليس سهلا ويجب أن تكون هناك تنازلات من الجميع"، مشيرا الى أنه "لا توجد حتى الان جلسات للتفاوض بشأن تشكيل الحكومة القادمة".

وأكد أن "تحالف السيادة عازم على وجود حكومة ومعارضة في المرحلة المقبلة".

وعن الورقة التفاوضية للتحالف، بين الدهلكي أن "الورقة التفاوضية تم اعدادها منذ زمن طويل"، لافتا الى أن "الورقة تتضمن بناء دولة مؤسسات حقيقية وحصر السلاح بيد الدولة والعمل على تحقيق الامن والاستقرار وبناء المحافظات".

وبشأن عقد جلسة طارئة، أكد الدهلكي أن "50 نائبا قدموا طلبا الى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة يوم الاربعاء المقبل حول القصف التركي للمناطق العراقية"، موضحا أنه "لا توجد صلاحية لرئيس مجلس النواب لرفض هذا الطلب".

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