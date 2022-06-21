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للمرة الأولى منذ عقد..

صناعيون مصريون يركبون قطار التطبيع مع الاحتلال

صناعيون مصريون يركبون قطار التطبيع مع الاحتلال
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

يزور وفد من الصناعيين المصريين، تل ابيب، لأول مرة منذ نحو عقد، بهدف «تعزيز التعاون الاقتصادي».

العالم - الاحتلال

وقالت وزارات الخارجية والاقتصاد والصناعة "الإسرائيلية" في بيان مشترك إنّ «وفداً مصرياً وصل ليل الأحد، في إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (كويز) الموقّعة بين إسرائيل ومصر والولايات المتحدة».

وأشار البيان إلى أنّ «وصول هذا الوفد خطوة أخرى لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل».

وضمّ الوفد المصري 12 من كبار الصناعيين ورجال الأعمال، في مجال المنسوجات، والملابس يلتقون المسؤولين في وزارة الخارجية "الاسرائيلية"، ووزارة الاقتصاد والصناعة واتحاد الصناعيين واتحاد الغرف التجارية ومعهد التصدير، بحسب البيان.
واعتبرت خارجية كيان الاحتلال، في تغريدة أنّ زيارة الوفد المصري لإسرائيل تمثّل «خطوة أخرى في توطيد العلاقات الاقتصادية بين تل أبيب والقاهرة».
ورحبت وزيرة الاقتصاد، أورنا باربيفاي، في بيان نشرته الوزارة على موقعها بزيارة الوفد، مؤكدة أنها ستساهم في دفع المصالح المشتركة للبلدين إلى الأمام.
وأوضحت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أنّ الزيارة كانت بدعوة من تل أبيب، وينظر إليها على أنها محاولة لتعزيز نطاق التعاون التجاري، والاقتصادي مع مصر في السنوات القليلة المقبلة.
واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «كويز» وقّعت في عام 2004، وتتضمن ترتيبات تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأميركية، بدون جمارك أو حصص محددة، شرط أن يكون المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات 10.5%. والهدف منها فتح الباب أمام الصادرات المصرية إلى السوق الأميركية.

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