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أمستردام تعلن من المستحيل ملء خزانات الغاز الأوروبية حتى الشتاء المقبل

أمستردام تعلن من المستحيل ملء خزانات الغاز الأوروبية حتى الشتاء المقبل
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

كشف وزير الطاقة الهولندي، روب ييتين، أنّه "من المستحيل ضمان ملء خزانات الغاز الهولندية والأوروبية حتى الشتاء المقبل بمعزل عن إجراءات إضافية"، نظراً إلى ـ"انخفاض إمدادات الغاز من روسيا".

العالم - أوروبا

وأضاف ييتين أنّ "إجمالي إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا آخذ في الانخفاض بسرعة"، مشيراً إلى أنّ "هذا يعني أنه من دون إجراءات إضافية، لن يتسنى ضمان قدرتنا على ملء خزاناتنا بالغاز في أوروبا وهولندا للاستعداد حتى فصل الشتاء".

كما أشار ييتين إلى أنّ "السلطات الهولندية تتخذ إجراءات نشطة للاستعداد لفصل الشتاء".

الجدير ذكره، أن مجموعة "غازبروم" الروسية، علقت في شهر أيار/مايو إمدادات الغاز إلى هولندا بعد رفض شركة "غاز تيرا" الهولندية للطاقة إتمام عمليّة الدفع بالروبل في أعقاب العملية الروسية في أوكرانيا.

ويعتمد الهولنديون على روسيا في حوالى 15% من إمداداتهم من الغاز، أي ما يصل إلى حوالى 6 مليارات متر مكعب في السنة، بحسب الحكومة.

وتعدُّ النسبة أقل من المعدل في الاتحاد الأوروبي البالغ 40-45%، لكن على غرار دول أوروبية أخرى، تعمل هولندا جاهدة لخفض اعتمادها على الغاز الروسي.

هذا، وقال نائب المستشار الألماني روبرت هابك، في وقت سابق، إنّ وضعاً متوتراً وصعباً مع الغاز قد تطور في ألمانيا. وعزا ذلك إلى انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا.

ومنذ أيام، أشارت البيانات الواردة من مشغل مشروع "نورد ستريم" إلى أنّ حجم توريدات الغاز من روسيا إلى أوروبا على طول المحور الرئيسي لخط أنابيب "نورد ستريم"، قد ينخفض أكثر من الربع، إلى حوالى 65 مليون متر مكعب، بسبب القيود المفروضة على محطة ضخّ "بورتوفايا".

يذكر أن شركة "غازبروم" أعلنت في 14 حزيران/يونيو أنّها لا تستطيع استخدام إلا 3 وحدات ضخ غاز في المحطة، بسبب التأخير في عمل شركة "سيمنز" الألمانية.

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