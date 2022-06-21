الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢
٠٥:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. مناورة "عزم الصادقين" في غزة

الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

اختتمت سرايا القدس "الذراع العسكري" لحركة الجهاد الاسلامي مناورة "عزم الصادقين" مساء أمس الاثنين في قطاع غزة، شارك فيها المئات من مقاتلي السرايا.

العالم - فلسطين

وقال أبو حمزة الناطق العسكري لسرايا القدس في تصريح صحفي أمس الاثنين: " بحمد الله وتوفيقه اختتمنا في سرايا القدس، مساء اليوم، مناورات "عزم الصادقين"، التي شارك خلالها مئات المقاتلين في عدة مسارح عملياتية على مستوى قطاع غزة، وبفضل الله خلصنا إلى نتائج متقدمة لناحية الجاهزية القتالية لدى مجاهدينا، وكذلك الدقة في تنفيذ الرمايات، زماناً ومكاناً؛ بما يُعزز القدرة ميدانياً".

وأضاف :" إننا بانتهاء مناورات "عزم الصادقين"، نؤكد في سرايا القدس أننا سنبقى دومًا عند حسن ظن أبناء شعبنا المجاهد وأمتنا العربية والإسلامية، وسنجابه عدونا الأحمق بكل بسالة وعنفوان، وسنحمي أسرانا وأهلنا ومقدساتنا بكل ما أوتينا من قوة بإذن الله".

غزه

روابط ذات صلة

"ســـرايا القدس" تــبدأ مناورات "عــــــزم الصــادقين " +فيديو

سرايا القدس تعلن انطلاق مناورة "عزم الصادقين" في غزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجمهوريون في تكساس يرفضون الاعتراف ببايدن رئيساً

طالب يذبح زميلته أمام بوابة جامعة المنصورة المصرية+صور

غوتيريش يدعو مجلس الأمن الدولي لتمديد آلية مساعدة سوريا

اليمن.. تسجيل 134 خرقا للهدنة على خلال 24 ساعة

أربعونَ عامًا من التألُّق

مصر.."الضبّاط الكبار"يماطلون،تطبيق العفو الرئاسيّ يتعثّر