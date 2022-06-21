ماكرون امام امتحان صعب بعدما وضعته الانتخابات التشريعية في مهب الريح؟

خاص بالعالم

وقال بوذياب في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية كانت متوقعة ورسالة قوية لماكرون، لان الاخير كان قد وعد الناخبين منذ 2017 بانه سيقوم بتجميع الفرنسيين وتلبية وعودهم، اضافة الى فشله في مواجهة ازمات دولية وفيروس كوفيد19 ولم يتمكن من اجراء الاصلاحات، فأتى هذا الرد الشعبي.

واوضح بوذياب، ان ماكرون بامكانه تأمين الاغلبية في البرلمان الفرنسي عبر التحالف مع تكتلات يمينية او من عناصر مستقلة من احزاب اليسار واليمين، والنواب الجهويويين، لكن هذه التحالفات ستكون هشة بالنسبة له لان كل من هذه الكتل لها مجموعتها المستقلة في البرلمان بمعنى ان تحالف اليسار سيتشتت، بينما الرابح الاكبر في الانتخابات هي مارين لوبن ستكون الزعيمة الفعلية للمعارضة بعد حصولها على 89 نائباً.

واضاف بوذياب، ان فرنسا ستشهد ميزان قوى حذر جداً واعادة تشكيل المشهد السياسي الفرنسي، وربما تمر البلاد بمرحلة اضطراب نتيجة رفض جزء من النواب من التحالف مع ماكرون وقد تسبب باجراء انتخابات مبكرة.