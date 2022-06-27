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العميد تنغسيري: بحرية الحرس الثوري ستزود بقطع بحرية جديدة

العميد تنغسيري: بحرية الحرس الثوري ستزود بقطع بحرية جديدة
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

اعلن قائد القوات البحرية للحرس الثوري العميد علي رضا تنغسيري دخول قطع بحرية وعتاد حديث للخدمة في هذه القوات خلال العام الايراني الحالي (بدأ في 21 آذار/مارس).

العالم - ايران

وقال العميد تنغسيري في تصريح لمراسلة وكالة أنباء "فارس" في مدينة شهركرد مركز محافظة جهارمحال وبختياري غربي ايران ان منتجات دفاعية جديدة ستدخل الخدمة في القوات البحرية للحرس الثوري في المستقبل القريب.

واشار العميد تنغسيري الى تصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية الذي أكد "أن الاعداء سيتلقون عشرة ضربات مقابل أي ضربة يوجهونها" وقال "لقد احتجزنا ضعفي كمية النفط التي سرقوها منا".

واضاف بأن هاتين الناقلتين (اليونانيتين) قد ارتكبتا مخالفات بالتأكيد وقد ثبت قيامهما بمخالفات وملفهما أحيل للقضاء.

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