الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢
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المخابرات العسكرية البريطانية: القوات الأوكرانية استخدمت بنجاح الأسبوع الماضي لأول مرة صواريخ هاربون المضادة للسفن.

الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

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