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كلمة القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي.

الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

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