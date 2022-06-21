أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022

اطلاعات ..

المتحدث بإسم الخارجية .. إيران ستواصل مسار إفشال إجراءات الحظر الأمريكية بكل قوة

رويش ملت ..

رئيس مجلس الشورى قاليباف .. أمريكا تعرقل توصل مفاوضات فيينا للنتائج المطلوبة

آرمان امروز ..

سقوط حكومة نفتالي بينيت , ويائير لابيد يتولى رئاسة حكومة تصريف أعمال

اعتماد ..

ماكرون والسنوات الصعبة .. قوى المعارضة تحرم الإئتلاف الحاكم من الأغلبية المطلقة بالبرلمان

آرمان ملي ..

فشل التحالف بين حزب الجمهورية للأمام بزعامة ماكرون وقوى أخرى بالإنتخابات الفرنسية

كيهان ..

الرئيس الكازاخستاني تفقد معرض المنجزات والتقدم العلمي في المجال الطبي خلال زيارته للبلاد

مردم سالاري ..

إتساع دائرة الإستياء العام في الولايات المتحدة من ضعف إدارة بايدن بإستطلاعات الرأي

قدس ..

زلزال سياسي في باحة أمريكا الخلفية .. فوز شخصية يسارية بالإنتخابات الرئاسية بكولومبيا

وطن امروز ..

وصول رئيس جمهورية يساري الميول لأول مرة في تاريخ كولومبيا

ابتكار ..

روسيا تدعو تركيا للإمتناع عن القيام بأية عمليات عسكرية جديدة في الأراضي السورية

جوان ..

تسونامي لليمين المتطرف بالإنتخابات التشريعية الفرنسية .. ورئيس الوزراء يحذر من خطر داهم

حمايت ..

أمريكا تتخبط بأزمة إقتصادية وبايدن يعترف بإنخفاض مستوى معيشة المواطن الأمريكي

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت عن فشل ائتلاف ماكرون الوسطي في الانتخابات البرلمانية بفرنسا في مقالها ( عوامل الهزيمة ).. الائتلاف الوسطي الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي ماكرون خسر نحو خمسين مقعدا نيابيا في الانتخابات البرلمانية لصالح منافسيه وبذلك فقد الاغلبية المطلقة التي كان يتمتع بها .

( من عوامل الفشل , تعثر جهود ماكرون بشأن أوكرانيا و تجاهله لتيارات سياسية دعمته مقابل لوبان زعيمة اليمين بالإنتخابات الرئاسية ) هذا الى جانب تراجع الهواجس العامة من وصول اليمين المتطرف لرئاسة الجمهورية وتبلور ميول في الشارع الفرنسي لدعم اليسار وحلفائه من الخضر وغيرهم .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت بدورها عن نتائج الانتخابات البرلمانية بفرنسا في مقالها ( ماكرون في حفرة المعارضة )... نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية وضعت ماكرون في قبضة المعارضة عمليا بحصوله على مئتين وخمسة واربعين مقعدا بدلا من مئتين وتسعة وثمانين التي كان يتمتع بها , وقد يواجه الرئيس الفرنسي حالة شلل سياسي في سنوات رئاسته الثانية .ان ( فقدان الأغلبية المطلقة بالبرلمان يعني تحرك المعارضة اليسارية واليمينية لإحباط سياسات ماكرون على الصعيدين الداخلي والدولي ) فاليسار الفرنسي الذي حصل على مئة وخمسة وثلاثين مقعدا بزعامة جان لوك ميلنشون لم يخف استعداده لسحب الثقة بالحكومة الفرنسية الحالية , و اليمين المتطرف الذي حصد تسعة وثمانين مقعدا لاول مرة بزعامة مارين لوبان يعد مخطط لمعارضة القسم الاكبر من سياسات ماكرون. وكل هذا يعني ان امام ماكرون خمس سنوات عجاف .

عصر ايرانيان ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( الإزدواجية الأمريكية مقابل طهران) كتبت صحيفة عصر ايرانيان .. ادارة بايدن تتخبط بكل معنى الكلمة بشأن مفاوضات فيينا وايران , هذا التخبط الذي يعكس ازدواجية في المواقف يتجسد في فرض اجراءات حظر جديدة على ايران وفي الوقت الذي تدور فيه مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي حول محور الغاء الحظر الامريكي بالكامل وموضوع ضمانات الالغاء وغير ذلك . ( إن أمريكا تؤكد عزمها على العودة للإتفاق النووي لكنها تضع بنفسها عقبات بطريق هذه العودة بالتصعيد ضد إيران ) امريكا بايدن انتقدت سياسات ترامب بشأن الاتفاق النووي لكنها تسير على خطى تلك السياسات في الواقع , وما يحدث يعطي انطباع واضح عن وجود ازدواجية بسياسات بايدن الى جانب الفوضى والتخبط بادارته .

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في الشأن العراقي في مقالها ( الصدر لا يخطو نحو المصالحة).. رغم كل جهود الوسطاء و ابرزها الوساطة التي يقوم بها الاطار التنسيقي للاحزاب الشيعية في العراق لاعادة التيار الصدري للعملية السياسية , يبدو ان زعيم هذا التيار السيد مقتدى الصدر قد اغلق الطريق الباب امام هذه الجهود عمليا باعلان اعتزاله للحياة السياسية. ( إن إصرار التيار الصدري على البقاء خارج العملية السياسية زاد إحتمال إنضمام نواب على البدل للبرلمان لسد الفراغ) فاعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي وضع عقبة كبرى في طريق كل المحاولات السياسية لاعادة التيار الصدري للبرلمان الامر الذي حجم والى حد كبير من حدوث مصالحة سياسية بين هذا التيار ومنافسيه وبالتالي ستدفع هذه الاجواء نحو تبلور تحركات سياسية نيابية تصب في قناة تشكيل حكومة جديدة رغم غياب الصدريين .

آرمان ملي ..

)لبنان بوتقة للتنوع السياسي والديني والطائفي في اطار هيكليته الخاصة المعروفة( , وهذا التنوع اوجد طيفا واسعا من التوجهات والاراء والمواقف السياسية والاجتماعية, ولكن رغم هذه الطبيعة الخاصة اثبت اللبنانيون بانهم لا يترددون عند الضرورة عن مواجهة اي خطر يتهدد مستقبل لبنان ومصالحه الوطنية. ( إن وقوف لبنان شعبا وحكومة وجيشا ومقاومة صفا واحدا مقابل مخطط "إسرائيل" لنهب ثروات لبنان الغازية يثبت ذلك ) ان لبنان اكد عزمه على التصدي لاية مشاريع صهيونية لنهب ثرواته الغازية في حقل باريش الغازي بالبحر الابيض المتوسط , ولم يجرؤ حتى زعيم حزب "القوات اللبنانية " بكل ماضيه الاسود بالتعاون مع الكيان الصهيوني على التفوه بأية كلمة بالاتجاه المعاكس خوفا من فقدان ما تبقى له من مكانة بداخل حزبه نفسه .