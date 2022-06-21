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ضمان مستقبل أفضل لليبيا...

باشاغا يعلن عن 'خارطة طريق' تؤكد على إجراء انتخابات دون أي تأخير

باشاغا يعلن عن 'خارطة طريق' تؤكد على إجراء انتخابات دون أي تأخير
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحي با شاغا، إن خارطة الطريق للتعافي تركز على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية دون أي تأخير وفي أقرب موعد تحدده تلك الخارطة.

العالم - ليبيا

وأكد باشاغا على ذلك بالتعاون الكامل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ليكون الشعب الليبي صاحب القرار النهائي في مصيره ومستقبله.

جاء ذلك خلال طرح با شاغا خارطة طريق نحو الاستقرار والتعافي من أجل ضمان مستقبل أفضل لليبيا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية "وال"، اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن هناك متطلبات أساسية لإنجاح الخارطة تتضمن "توفير وضمان الحد المقبول من الخدمات الأساسية من خلال توفير والحفاظ على الجودة الأساسية لخدمات الحياة مثل المياه والكهرباء وبالطبع المستوى المقبول للخدمات الصحية والتعليمية، الشفافية والمساءلة في جميع العمليات الحكومية، قبل وأثناء وبعد الانتخابات، والمساءلة المالية من خلال قانون الموازنة العامة الذي تم اعتماده مؤخرا ولأول مرة منذ 8 سنوات".

وتابع با شاغا أن "قانون الميزانية هذا سيساعد على ترشيد الإنفاق ويقلص بدرجة كبيرة جدا معدل الفساد الذي وصل إلى مرحلة غير مسبوقة، ويوفر تفويضًا واضحًا لاقتصار الإنفاق على الأبواب الأساسية مثل المرتبات والدعم والمصاريف الأساسية المرتبطة بالخدمات الأساسية".

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