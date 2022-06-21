الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢
١١:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

هل عادت مياه العلاقات إلى مجاريها بين الأردن والكيان الاسرائيلي؟

هل عادت مياه العلاقات إلى مجاريها بين الأردن والكيان الاسرائيلي؟
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

نقل معلّق الشؤون السياسية في موقع "والا" العبري باراك رابيد عن مصدر صهيوني رفيع المستوى قوله: "إن مستشار "الأمن" القومي في كيان العدو إيل حولتا زار أمس الإثنين الأردن واجتمع مع مسؤولين كبار في القصر الملكي للبدء بتسوية العلاقات بين الجانبين".

العالم - الأردن

وأضاف رابيد أنّ "الزيارة تأتي بعد أن واجهت العلاقات "الإسرائيلية" الأردنية أزمة، بسبب الأحداث في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك"، لافتًا إلى أنها "الأولى لمسؤول "إسرائيلي" إلى البلاد منذ الأزمة التي حصلت خلال الشهر الكريم، والتي أدت إلى انقطاع تام للإتصالات بين القصر الملكي ومكتب رئيس الحكومة الصهيوني".

وكشف رابيد عن بدء حصول تسوية تدريجية للعلاقات مع الأردن في الأسابيع الأخيرة، مشيرًا إلى أنّ "اللجنة المشتركة لموضوع المياه التي تأجّل اجتماعها بسبب الأزمة اجتمعت قبل عدة أيام".

وقال المصدر: "إنّ اللجنة المشتركة للأردن و"إسرائيل" من المتوقّع أن تجتمع في مطلع شهر تموز/يوليو للبحث في قضايا القدس"، لافتًا إلى أنّ "اجتماع اللجنة، سبق أن تأجل لعدة أسابيع بسبب الأزمة بين الجانبين".

العهد

روابط ذات صلة

ماذا يفعل مستشار الأمن القومي الإسرائيلي في الأردن؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق.. قيادي في الفتح يوضح رؤية التحالف بشأن الحكومة المقبلة

وزير الطاقة اللبناني يعلن توقيع عقد شراء الغاز مع مصر وسوريا

هل عادت مياه العلاقات إلى مجاريها بين الأردن والكيان الاسرائيلي؟

ضمان مستقبل أفضل لليبيا... باشاغا يعلن عن 'خارطة طريق' تؤكد على إجراء انتخابات دون أي تأخير

"أحرار العراق" يعلن مسؤوليته عن استهداف قاعدة زليكان التركية

وسط استنفار للمسلحين.. "تحرير الشام" تنتشر في مواقع بريف عفرين