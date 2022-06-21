هل عادت مياه العلاقات إلى مجاريها بين الأردن والكيان الاسرائيلي؟

العالم - الأردن

وأضاف رابيد أنّ "الزيارة تأتي بعد أن واجهت العلاقات "الإسرائيلية" الأردنية أزمة، بسبب الأحداث في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك"، لافتًا إلى أنها "الأولى لمسؤول "إسرائيلي" إلى البلاد منذ الأزمة التي حصلت خلال الشهر الكريم، والتي أدت إلى انقطاع تام للإتصالات بين القصر الملكي ومكتب رئيس الحكومة الصهيوني".

وكشف رابيد عن بدء حصول تسوية تدريجية للعلاقات مع الأردن في الأسابيع الأخيرة، مشيرًا إلى أنّ "اللجنة المشتركة لموضوع المياه التي تأجّل اجتماعها بسبب الأزمة اجتمعت قبل عدة أيام".

وقال المصدر: "إنّ اللجنة المشتركة للأردن و"إسرائيل" من المتوقّع أن تجتمع في مطلع شهر تموز/يوليو للبحث في قضايا القدس"، لافتًا إلى أنّ "اجتماع اللجنة، سبق أن تأجل لعدة أسابيع بسبب الأزمة بين الجانبين".

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