ايران تدين الهجوم الارهابي في مالي

العالم - ايران

وأعرب المتحدث بأسم الخارجية الايرانية في تصريح ادلى به اليوم الثلاثاء ، عن بالغ أسفه وحزنه العميق لمقتل عدد من المدنيين في مالي جراء الهجمات الإرهابية في مدينة ديالاساكو، منددا بشدة هذا الهجوم الإرهابي ، وأعرب عن تعاطفه مع الحكومة والشعب وذوي الضحايا.

يذكر ان جماعات مسلحة متطرفة مرتبطة بتنظيم "داعش" الارهابي في أفريقيا قتلت نحو 100 مدني في الأيام الثلاثة الماضية، في بلدات متجاورة في وسط مالي.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أدان بشدة، الهجوم على بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد حفظ السلام من غينيا. جاء ذلك في بيان أصدره المجلس بالإجماع (15دولة)، أمس الإثنين.