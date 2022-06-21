جلسة محاكمة زعيم زمرة "تندر" الارهابية في طهران، ماذا فعل؟

العالم - خاص بالعالم

وفي رابع جلسات المحكمة، وجّهت النيابة العامة لائحة اتهاماتٍ لـ'شارمهد'، أبرزها إفشاء معلومات عسكرية وصاروخية وادارة زمرة ارهابية نفذت وخططت للعديد من الانفجارات في البلاد منها انفجار القنبلة الصوتية في مدينة ابدانان وتفجير منصة الإذاعة والتلفزيون في شيراز ووضع قنبلةٍ في حرم السيدة المعصومة في مدينة قم المقدسة والتخطيط لتفجير الحوزة العلمية في شيراز ونقليات حرس الثورة وقوات التعبئة، والتخطيط لاغتيال آية الله حائري إمام جمعة شيراز آنذاك.



وقال نائب المدعي العام بهروز حسني اعتماد: المتهم جمشيد شارمهد اعترف خلال التحقيقات بالجرائم المنسوبة إليه ونظراً لاعترافه والشكاوى المقدمة عليه نطالب المحكمة بإنزال العقوبة بحقه.



وخلال الجلْسة الرابعة تم بث افلام من المتهمِ وجرائمه، وختم رئيس المحكمة القاضي صلواتي المرافعات، وحدّد موعداً للجلسة المقبلة التي سيحضرها عدد من ذوي شهداء وضحايا جرائم زمرة 'تندر' الارهابية.

سجل حافل بالجرائم والعمالة الاجنبية ترافق جمشيد شارمهد الذي تزعم زمرة تندر الارهابية والتي خططت لزعزعة الامن والاستقرار في البلاد.